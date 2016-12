"I-am vrut pe Ronaldo, Bale si Fabregas! Daca ii luam, eram si acum la Man United!" Si s-a ales cu Fellaini :)

Actualul manager al lui Sunderland dezvaluie cum a esuat la Manchester United.

Ales de Sir Alex Ferguson sa-i fie succesor la Manchester United, David Moyes a avut o perioada de cosmar pe banca "diavolilor". Nu a rezistat nici macar un sezon, fiind dat afara din cauza rezultatelor.

Moyes dezvaluie acum ca lucrurile ar fi putut sta foarte diferit daca jucatorii doriti de el ar fi ajuns la United. "Cand am ajuns acolo prima mea tinta a fost Gareth Bale. Tot timpul am simtit ca este un jucator facut pentru Manchester United. Am luptat pana in ultima clipa.



Chiar am oferit o afacere mai buna decat Real Madrid. Dar Gareth s-a decis sa mearga la Madrid. Acesta era un jucator pe care il voiam foarte mult la United. Celelalt era Cesc Fabregas pe care credeam ca il vom obtine pana in ultima clipa. Imi aduc aminte ca atunci cand l-am intalnit prima data pe Sir Alex, mi-a spus ca exista sanse si ca Ronaldo sa se intoarca.



Acesta era nivelul la care tinteam. Nu planuiam sa aducem 7-8 jucatori pentru ca era o echipa care castigase titlul. Voiam sa le dau o sansa jucatorilor sa arate ce pot si sa fac schimbari pe parcurs. Dar erau si jucatori de top aflati spre finalul carierei si nu a fost usor" a declarat David Moyes.

In acea vara dupa ce a preluat-o pe United, Moyes nu a reusit sa-l aduca decat pe Marouane Fellaini de la fosta sa echipa, Everton. Transferul a fost facut in ultima zi pentru 27.5 milioane de lire.