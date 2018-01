Recordul FABULOS al unui superfotbalist: n-a pierdut NICIUN meci TOT ANUL 2017! Iti dai seama cine e?

Are sanse mari sa intre in istorie pentru performanta sa!

Bernardo Silva n-a pierdut niciun meci in 2017. Portughezul a inceput anul in tricoul lui Monaco, apoi a fost cumparat cu 50 de milioane de euro de Manchester City. In 39 de meciuri de meciuri, jucate in Franta si Anglia, portughezul de 23 de ani n-a pierdut NIMIC! Silva a castigat 35 de partide si a terminat 4 la egalitate cu echipele sale!



Bernardo Silva hasn’t suffered a single defeat in 2017:

Games: 39

Won: 35

Drew: 4

Lost: 0

???? #mcfc #mancity pic.twitter.com/Msks9hS01v — City Daily (@City__Daily) January 1, 2018