Record senzational pentru Wenger la Arsenal! Momentul in care toata Anglia striga: "RESPECT" in fata lui

Arsene Wenger ajunge duminica la 811 meciuri pe banca lui Arsenal in campionat, record absolut in istoria Premier League!

Managerul care o pregateste pe Arsenal din 1996 a reusit joi a 468-a victorie in Premier League, 3-2 la Crystal Palace. Partida a fost una cu o insemnatate aparte pentru Arsene Wenger, cel care l-a egalat la numarul de meciuri in Premier League pe Sir Alex Ferguson, legendarul antrenor de la Manchester United.

Antrenorul tunarilor a vorbit despre cei 21 de ani de cariera in Premier League intr-un interviu acordat Sky Sports de la primul joc, la Pizzagate si finala Champions League pierduta cu Barcelona in 2006.

Primul joc la Arsenal



Wenger (68 de ani) a debutat ca antrenor al lui Arsenal pe 12 octombrie 1996, la un 2-0 cu Blackburn. "Daca mi-ar fi zis cineva ca voi ajunge la o asemenea cifra, 811 meciuri, as fi replicat imediat: Esti nebun, nicio sansa!", a spus Arsene Wenger.

Finala Champions League cu Barcelona.

"Cea mai dureroasa experienta, deoarece Lehmann a fost dat afara in primele minute ale jocului. Noi am avut 1-0 cu 13 minute inainte de final, in 10 oameni, impotriva lui Barcelona, si am pierdut pana la urma cu 2-1."

Thierry Henry

"Cred ca era 1999, dupa ce l-a transferat pe Vieira. Henry a devenit un real succes. El era inteligent, extrem de talentat, concentrat pe fotbal si complet motivat. A fost unul dintre cei mai talentati si unul dintre cei mai buni atacanti din lume.

Cand a plecat la Barcelona, el mi-a spus: "Uite, avem o echipa tanara, noi nu putem castiga Premier League. Eu am 31 de ani, vreau sa plec, vreau sa castig si nu pot astepta ca jucatori tineri sa devina foarte buni. "

Titlul, seria de invincibilitate si pizzagate

"Tunarii" au castigat ultimul titlul de campioni in anul 2004, terminand sezonul fara nicio infrangere.

"Dupa 49 de meciuri de invincibilitate, a venit meciul de pe Old Trafford care a oprit seria de victorii. Dupa meci a fost a adevarata lupta, s-a format un meleu, iar Cesc Fabregas a aruncat cu pizza din greseala in Sir Alex Ferguson."

Trupa lui Arsene Wenger se afla in lupta pentru locurile de Champions League in acest sezon. Dupa 20 de etape, e pe 6 in Anglia, la un punct in spatele lui Liverpool, aflata pe 4.