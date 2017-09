Reactia lui Lukaku, dupa ce fanii lui United i-au dedicat un cantec RASIST! Ce mesaj le-a transmis

Romero Lukaku are un debut excelent la United, dupa transferul de 70 de milioane de euro de la Everton.

Lukaku a marcat 5 goluri in 5 partide la Manchester United si devine un adevarat idol pentru suporterii de pe Old Trafford. Acestia i-au compus deja un cantec, insa acesta a fost catalogat drept rasist de catre organizatia Kick it out, cea care lupta pentru stoparea rasismului din fotbal.

In cantecul compus de fanii lui United se face aluzie la marimea penisului lui Lukaku, iar Kick it Out a cerut clubului Manchester United si Federatiei sa ia masuri impotriva lui.

Lukaku a postat un mesaj de multumire pentru fanii care il sustin, dar le-a cerut sa treaca peste aceasta scandare.

"Am avut parte de sustinere masiva de cand am venit la United. Fanii au intentii bune cu cantecele lor, dar hai sa trecem impreuna peste acest moment", a spus noul golgheter al lui Mourinho.

Si Chelsea a avut probleme cu suporterii, dupa venirea lui Morata. Clubul i-a rugat pe fani sa renunte la anumite scandari antisemite dedicate atacantului.

Cantecul dedicat de fanii lui United pentru Lukaku.