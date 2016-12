Reactia GENIALA a lui Klopp dupa ce a vazut ca Pep Guardiola a fost in tribune sa vada meciul lui Liverpool

Liverpool a reusit sa o invinga cu 4-1 pe Stoke in aceasta etapa.

Klopp a avut parte de o aparitie surpriza in tribune la meciul jucat de Liverpool marti seara cu Stoke.



Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a fost surprins in tribunele de pe Anfield.



Dupa meci, Klopp a comentat in stilul sau caracteristic aceasta informatie:



"Ii respect mult pe cei de la City, dar nu m-am dus sa-i vad in acest sezon pe stadionul lor. Poate ca au vrut si ei sa vada un fotbal de calitate"