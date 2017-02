Reactia DEMENTIALA a lui Conte dupa golul lui Hazard. Ce a facut in fata fanilor

Antonio Conte a trait la intensitate maxima derby-ul cu Arsenal!

Chelsea a castigat cu 3-1 si pare ca nimic n-o mai poate opri in drumul spre titlu. Are 12 puncte avans fata de locul 2, ocupat de Tottenham.

Conte s-a dezlantuit pe margine dupa golul minunat marcat de Hazard in minutul 53. Belgianul a luat o actiune pe cont propriu de la centrul terenului, si-a depasit mai multi adversari si a trimis pe langa Cech. Conte a izbucnit in fata bancii. Antrenorul a alergat pana la suporteri si s-a aruncat in tribuna, pe bratele suporterilor.





Conte e aproape de primul titlu ca antrenor al lui Chelsea. A mai castigat campionatul in Italia cu Juventus, de 3 ori.