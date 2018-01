RAZBOI ca in Liga I in Premier League! Conte l-a facut senil si clovn pe Mourinho, portughezul a replicat: "Eu nu fac BLATURI ca el!"

Jose Mourinho si Antonio Conte se lupta pentru locul 2 in Premier League.

Dupa ce a plecat de la Chelsea, Jose Mourinho a lansat o serie de atacuri la adresa fostei sale echipe si a primit replica de fiecare data din partea lui Antonio Conte. Cei doi au avut o discutie aprinsa chiar si la primul meci direct, castigat de Chelsea cu 4-0! "Nu e frumos sa te bucuri asa ostentativ", i-a reprosat Mourinho italianului.

Cei doi au continuat razboiul de la distanta, iar acum acesta s-a amplificat. Conte l-a facut senil pe Mourinho, dar si clovn pentru manifestarile de pe marginea terenului.

Portughezul l-a facut blatist pe adversarul sau.



"Am facut greseli in trecut, cred ca nu o sa mai fac asa multe, dar o sa fac in continuare cateva. Dar ce pot sa spun e ca nu mi s-a intamplat si nu o sa se intample este sa fiu suspendat pentru blaturi. Asta nu mi s-a intamplat si nu se va intampla niciodata", a spus Mourinho in conferinta de dupa partida cu Derby din Cupa, castigata cu 2-0.

Mourinho facea referire la suspendarea primita de Conte in 2010 pentru 10 luni pentru ca nu a raportat doua blaturi facute de Siena. Anul urmator, Federatia italiana a redus suspendarea la 4 luni, iar in 2016, antrenorul italian a fost absolvit de orice vina.

Chelsea si Manchester United sunt despartite de un singur punct in clasament, dar departe de liderul Manchester City.

Clasament Premier League

1 Manchester City 62

2 Manchester United 47

3 Chelsea 46