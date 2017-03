Ramane din ORGOLIU! Motivul incredibil pentru care Zlatan vrea sa semneze prelungirea cu Manchester United

Zlatan va ramane mai mult ca sigur cel putin inca un sezon alaturi de Manchester United.

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Pentru suedez, orgoliul este foarte important, iar posibilitatea de a castiga Premier League il va tine inca un an in Anglia, scrie astazi un jurnalist suedez.

Potrivit lui Daniel Kristoffersson, un jurnalist suedez considerat extrem de precis in informatiile pe care le publica, Zlatan va prelungi contractul cu United ca sa ia titlul in Anglia.

Spus in felul acesta, informatia nu pare o stire prea spectaculoasa, doar ca Zlatan are o ambitie pe care vrea s-o vada transformata in realitate.

Lui Ibrahimovic ii lipseste in acest moment un singur titlu de campion ca sa-si umple vitrina cu cele mai importante trofee. Acesta isi doreste enorm ca pana la finalul carierei sa ia si Premier League, asa cum a reusit sa cucereasca si Serie A, La Liga si Ligue 1.

Kristoffersson, jurnalistul suedez, scrie ca agentul lui Zlatan, Mino Raiola, a fost vazut in Manchester la discutii.