Pustiul lui Man United se muta intr-o casa URIASA! Cum arata locuinta pe care a cheltuit peste 2mil €

Marcus Rashford isi construieste o casa imensa.

La doar 19 ani, Marcus Rashford este deja un star in Premier League dupa debutul senzational din sezonul trecut. A semnat un nou contract cu Manchester United si a profitat de acest lucru pentru a-si construi o casa imensa.

Rashford, cel care a evoluat mai putin in acest sezon dupa venirea lui Jose Mourinho, a cheltuit 1.85 milioane de lire (aprox 2.15 milioane de euro) pentru casa cu 6 dormitoare. Casa are bucatarie deschisa, 4 sufragerii si garaj dublu.

Rashford a cumparat-o in luna noiembrie, urmand sa fie finalizata in luna mai - pana atunci, pustiul de 19 ani locuieste in chirie alaturi de mama lui si fratii sai.

Marcus Rashford a reusit 6 goluri si 3 assit-uri in toate competitiile in acest sezon.