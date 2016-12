Protest BIZAR cu 30.000 de masti pentru Vardy! Chiar si atacantul lui Leicester a purtat una. FOTO 

Fanii lui Leicester City au protestat pentru suspendarea drastica a lui Jamie Vardy.

Vardy a fost eliminat in meciul cu Stoke, cand a primti rosu direct pentru o alunecare cu ambele picioare la un adversar. Federatia l-a suspendat 3 etape pe Vardy, iar apelul a ramas fara rezultate. Fanii au printat 30.000 de masti cu chipul lui Vardy si le-au purtat azi, la meciul cu Everton. Chiar si Vardy a fost surprins de camerele TV cu ...masca sa. Sotia lui Vardy a purtat si ea una in tribuna, in semn de sustinere pentru partenerul ei. Vardy a fost golgheterul din Premier League in sezonul trecut, cand Leicester a reusit minunea de a cuceri titlul in Anglia.