Primul transfer GALACTIC al lui Conte la Chelsea! Ce afacere URIASA de 80 de milioane e gata sa faca

Chelsea a castigat al doilea titlu in 3 ani, iar Abramovici are de gand sa duca echipa la un alt nivel!

"KOD ROSU IN RING" Cristian Ciocan isi apara centura in direct la Sport.ro, vineri de la 20:00 Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Presa din Anglia scrie ca prima tinta a lui Conte e belgianul Lukaku. Evaluat la 80 de milioane de euro, varful lui Everton va pleca sigur din Liverpool in aceasta vara. Lukaku a marcat 24 de goluri in acest sezon si are oferte importante. Chelsea e insa favorita sa-l aduca, dupa ce Conte l-a convins ca va avea parte de un cu totul alt tratament decat cel din perioada Mourinho. Lukaku, 24 de ani, fost jucator al lui Chelsea, a parasit Stamford Bridge in 2013 dopa doar 10 aparitii in tricoul actualei campioane din Premier League.