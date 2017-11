Primul jucator din Premier League pedepsit de Federatie pentru simulare! Anuntul fara precedent facut in Anglia

Din acest sezon, jucatorii care triseaza fara ca arbitrul sa observe sunt pedepsiti la Comisii.

Oumar Niasse este primul jucator care va fi sanctionat de Comisia de Disciplina a Premier League dupa ce a incercat sa obtina incorect un penalty in partida pe care echipa sa, Everton, a incheiat-o la egalitate in fata celor de la Crystal Palace.

Niasse a obtinut un penalty in minutul 6 al partidei, arbitrul Anthony Taylor considerand ca Scott Dann, capitanul lui Palace, l-a faultat in careu pe Niasse. Reluarile au aratat insa ca nu a existat contact iar FA a anuntat ca Niasse este oficial pus sub acuzare pentru "inselarea cu succes a unui oficial".

"Incidentele care sugereaza ca un oficial al unei partidei a fost pacalit de o simulare vor fi analizare de o comisie alcatuita dintr-un fost arbitru, un fost manager si un fost jucator. Fiecare va fi rugat sa evalueaza imaginile video disponibile independent unul de celalalt pentru a determina daca ei considera ca este o tentativa de a insela oficial. Doar in cazul unui verdict in unanimitate al comisie va fi aplicata o sanctiune" a anuntat Federatia.

Niasse risca sa fie suspendat pentru 2 etape daca va fi gasit vinovat.