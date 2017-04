Prima echipa promovata in urmatorul sezon din Premier League: 34 de ani de asteptare, 1.545 de meciuri si o insolventa

Marti, 18 aprilie, la ProTV: Real Madrid - Bayern Munchen, returul sferturilor de finala ale UCL

Rezumatele meciurilor se vad in fiecare seara de UCL la Sport.ro, de la 23:50

Bucurati-va de fotbal, in direct la ProTV! Joi, 20 aprilie, 22:00: Manchester United - Anderlecht Marti, 21:45. Real - Bayern. Cel mai frumos fotbal din lume, in direct la PRO TV!

Englezii au aflat in aceasta seara care este prima formatie promovata din Championship in Premier League, pentru sezonul viitor. Brighton & Hove a invins-o cu 2-1 pe Wigan Athletic, asigurandu-si matematic promovarea dupa o asteptare de 34 de ani!

Brighton revine in Premier League dupa 34 de ani si 1.545 de meciuri jucate in diviziile inferioare. In acest timp, formatia din orasul-port Brighton a fost aproape de faliment, dar a fost salvata de un afacerist din orasul Sussex, Tony Bloom, faimos ca fiind jucator de poker.

Dupa ce a retrogradat in 1983, Brighton a suferit mai multi ani, abia in 2002 reusind sa revina in liga secunda. Anul trecut, Brighton a jucat baraj pentru promovare, dar a fost invinsa.

Brighton evolueaza acum pe Falmer Stadium, inaugurat in 2011, cu o capacitate de 30 de mii de locuri. arena istorica a echipei, Goldston Ground, a fost vanduta in 1997 de un controversat actionar, provocand proteste ale fanilor. Clubul nu a primit atunci bani din vanzare.

Pentru promovare, Brighton va primi peste 100 de milioane de euro.

Congratulations @OfficialBHAFC! Promoted Brighton & Hove Albion will become the 48th team to play in the #PL in the 2017/18 season pic.twitter.com/J9zZaDAht7 — Premier League (@premierleague) April 17, 2017

Brighton have played 1,545 league games since their last top division game in 1983 & have finished 91st in the league ladder twice since pic.twitter.com/cn039ytixn — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) April 17, 2017

Clasamentul actualizat al Championship