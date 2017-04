Presedintele lui Wolverhampton: "Numirea lui Zenga a fost cea mai mare greseala pe care am facut-o sezonul asta"

Wolverhampton a inceput sezonul cu gandul la promovarea in Premier League.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United!

Walter Zenga a fost numit pe banca lui Wolverhampton in luna iulie si a fost demis dupa 14 etape.

Clubul ajunsese aproape de zona retrogradarii in Championship, chiar daca obiectivul era promovarea in Premier League.

Intr-un interviu pentru BBC, presedintele lui Wolverhampton a spus ca numirea lui Zenga a fost o mare eroare.

"Eu l-am apreciat mereu pe Walter. Un om foarte pasionat, implicat. Am inteles prea tarziu ca el nu era o varianta buna pentru noi si am fost nevoit sa iau repede o decizie. Recunosc, numirea lui a fost marea mea eroare in acest sezon", a spus Jeff Shi la BBC.

Zenga nu si-a gasit un alt angajament dupa ce a plecat din Anglia.

Wolverhampton e pe locul 15 in liga a doua engleza, la o distanta confortabila de zona retrogradarii - 11 puncte.