"Poza ta de ce nu este aici?" O noua replica MEMORABILA din partea lui Ibrahimovic! Henry a ras cu lacrimi!

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Suedezul Zlatan se recupereaza dupa cea mai grava accidentare din cariera. El e aproape de recuperarea completa, insa abia in decembrie va putea sa joace din nou.

Zlatan a fost interievat de Thierry Henry pentru Sky Sports si nu a ratat ocazia de a mai oferi o replica memorabila.

Henry a observat ca poza lui Zlatan nu este desenata pe perete alaturi de cele ale legendele clubului, iar Zlatan a profitat.

"Poza ta nu e pe zid", a spus Henry.

"Stii de ce? Inca nu stie cum arata chipul lui Dumnezeu", a spus suedezul.

Henry: “He’s not on the wall.”

Zlatan: “You know why? They still don’t know how god is looking.”pic.twitter.com/VG8V0sAHad