Povestea fabuloasa a femeii care nu a ratat niciun meci de acasa al echipei sale de 70 de ani! "Fotbalul de acum se invarte prea mult in jurul banilor"

O englezoaica de 103 de ani este una dintre cele mai batrane microbiste din lume. Ea nu a ratat niciun meci al favoritilor pe teren propriu de mai bine de 70 de ani.

Kitty Thorne nu rateaza niciodata un meci disputat pe teren propriu de favoritii ei. Ea tine cu Bristol Rovers de cand se stie si merge pe stadion din 1954! De atunci nu a ratat niciun meci! Mai mult, ea a calatorit circa 100.000 de kilometri pentru a vedea meciurile, locuind la o distanta destul de mare de stadion.

Simpatica batranica locuieste in Trowbridge, Wiltshire, si spune ca primul meci pe care l-a vazut a fost un Bristol Rovers 5-1 Leeds United. Atunci s-a indragostit iremediabil de fotbal si de mersul pe stadion.

Intr-un interviu acordat Daily Express, ea a povestit un meci memorabil din urma cu 45 de ani.

"Era 1972 si jucam un meci in Cupa Ligii impotriva lui Manchester United. Nu ma simteam prea bine si mi s-a facut foarte rau. Pe stadion erau 34.000 de oameni! Ca sa ma scoata din tribuna, oamenii m-au carat pe brate, de la unul la altul! Dupa ce am iesit din multime, m-am simtit mai bine. Restul meciului l-am vazut de pe banca de rezerve! Am avut loc in primul rand la un meci cu United", a povestit ea.

Kitty Thorne a vazut 25 de antrenori schimbati de Bristol Rovers si a ramas fana fidela a echipei chiar si in liga a treia.

"Imi amintesc ca la meciuri unii fani veneau cu niste galeti de tabla in tribuna. La inceput nu stiam despre ce e vorba, dar apoi am aflat ca faceau cheta pentru a-i plati pe jucatori", a rememorat ea.

Batranica si-a aniversat implinirea a 100 de ani pe stadion si spune ca a fost "foarte frumos". Ea merge la meciuri alaturi de fiul sau, Pete, de 73 de ani!

"Atmosfera e frumoasa, mi-am facut multi prieteni de-a lungul anilor. Dar in ultima vreme s-au schimbat lucrurile. Acum, fotbalul se invartea prea mult in jurul banilor, iar placerea jocului nu mai e la fel", a mai spus ea.

Intrebata daca s-a gandit sa vada totusi meciurile la televizor, avand in vedere ca la varsta ei ii este mai greu sa se deplaseze, aceasta a spus: "Nici vorba! Iubesc prea mult atmosfera de pe stadion".