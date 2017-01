Pleaca Diego Costa de la Chelsea? Courtois: Ne descurcam si fara el! Conte: Banii nu inseamna tot!

Chelsea a primit o oferta din China pentru Diego Costa

Dupa victoria neverosimila impotriva lui Leicester in care Diego nu a fost inclus in lot, Thibaut Courtois

a declarat imediat dupa meci ca echipa lui se poate descurca si fara internationalul spaniol.

"Diego este important pentru noi, dar daca nu e acolo pentru joc, stim ca ne putem descurca si fara el"

Antrenorul londonezilor a declarat la conferinta de presa de dupa meci legat de golgheterul lor ca "banii nu inseamna tot".A lasat astfel sa se inteleaga ca jucatorul pare mai mult hotarat sa aleaga milioanele chinezilor in favoarea performantelor pe care le-ar putea obtine daca ar ramane in continuare la Chelsea. El a mai declarat ca a ales sa-l lase in afara lotului datorita unei accidentari la spate.

Chelsea se afla in acest moment pe primul loc in Premier League luand astfel un avans destul de considerabil

fata de locul 2 (Tottenham) respectiv locul 3 (Liverpool) dupa 21 de etape, 7 puncte fiind destul de greu de

recuperat in cele 17 etape care mai sunt de jucat, dar Premier League ne poate oferi oricand o noua surpriza.