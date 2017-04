Pleaca Antonio Conte de la Chelsea? Antrenorul italian a dat o declaratie neasteptata

Antonio Conte este aproape sa castige titlul in Premier Leaguea la primul sau sezon.

Antrenorul celor de la Chelsea, liderul din Premier League, Antonio Conte, a declarat ca i-ar placea sa aiba oportunitatea de a se intoarce in Serie A! Fostul antrenor al lui Juventus si al nationalei Italiei poate obtine dubla Campionat - Cupa in primul sau sezon la Chelsea.

In ciuda succesului sau, presa din Italia a anuntat in mai multe randuri ca Inter Milano si AC Milan viseaza sa-l aduca. Antrenorul de 47 de ani a recunoscut ca il tenteaza varianta revenirii in Italia: "Da (m-as intoarce). Inima mea mereu se afla in Italia" a spus Conte, citat de FourFourTwo.

Cand a fost intrebat despre salariul sau, prea mare in acest moment pentru cluburile din Serie A, Conte a raspuns: "Pai nu au venit noii patroni acum?".

Chelsea are 4 puncte avans in clasamentul din Premier League si va juca duminica in fata lui Everton. Chelsea este calificata si in finala Cupei Angliei unde o va intalni pe Arsenal.