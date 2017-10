Perez a facut anuntul cel mare! Ce spune despre transferul de 250 de MILIOANE al "URAGANULUI" Kane de la Tottenham

Harry Kane a impresionat chiar pe Bernabeu saptamana trecuta in Champions League.

Harry Kane e atacantul momentului in Premier League. Varful lui Tottenham a fost golgheterul sezonului tercut, iar acum continua seria buna. Kane a intrat in atentia celor de la Real Madrid, insa Florentino Perez spune ca astepata un pret prea mare, de 250 de milioane de euro. Perez spune ca e multumit de Benzema si nu are motive sa-i aduca inlocuitor.



"Nu m-am gandit la transferul lui Kane, noi suntem incantati de Benzema si de toata echipa. Nu am intrebat de pretul lui Kane, daca intrebam imi spuneau 250 de milioane de euro. Suntem prieteni dupa transferurile lui Modric si Bale, presedintele lui Tottenham m-a felicitat mereu pentru victoriile din Champions League, imi aminteste mereu ca am reusit cu jucatorii transferati de la ei", a declarat Perez la Cadena COPE.

Perez il apara pe Benzema, dupa recentul val de critici pentru atacantul francez. "El e deja in istoria acestui club. Daca nu castigam e toata echipa de vina, nu doar el. El da mereu totul pentru acest club, nu inteleg de ce este criticat", a spus presedintele Realului.