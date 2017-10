Pep l-a adus cu 60 de milioane in vara, acum ii cauta inlocuitor! City vrea un jucator de la Napoli

Pep Guardiola ii cauta inlocuitor lui Benjamin Mendy, accidentat grav.

Mendy s-a operat si va lipsi de pe teren 9 luni, o veste extrem de proasta pentru Guardiola. Antrenorul spaniol vrea sa-i aduca inlocuitor in pauza de iarna, iar presa engleza scrie ca Pep il vrea pe algerianul Faouzi Ghoulam de la Napoli.

Jucatorul cotat la 17 milioane de euro este si el indisponibil in aceasta perioada, insa din cauza unui virus.

Ghoulam e nascut in Franta si a jucat la nationala U17 a francezilor, insa la seniori a ales Algeria. El a debutat in fotbalul profesionist la Saint Etienne, iar din 2014 este la Napoli.

Jucatorul in varsta de 26 de ani a explodat sub comanda lui Sarri la Napoli, iar in acest sezon are 3 goluri si 3 pase de decisive, perfect pentru stilul cerut de Guardiola la City. Cele doua echipe se dueleaza in aceeasi grupa de Champions League in acest sezon.