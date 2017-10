"Papa ne-a salvat de Iisus! Amin!" Mesajul unui club din Premier League a facut pe toata lumea sa rada! Motivul pentru care au scris asta

O echipa din Premier League a starnit multe zambete in acest weekend.

Manchester City are un start aproape perfect de campionat, echipa lui Pep Guardiola fiind pe primul loc in Premier League cu 25 de puncte in primele 9 etape, la 5 puncte peste Man United si Tottenham. Ultimul succes al celor de la Manchester City a venit contra lui Burnley, 3-0.

City si-a egalat propriul record din istoria clubului avand 11 victorii consecutive, 7 in Premier League, 3 in Champions League si 1 in Carabao Cup. Aguero, Otamendi si Sane au fost marcatorii din victoria cu Burnley, insa echipa oaspete a fost cea care a avut cel mai tare mesaj pe parcursul meciului.

In minutul 83, dupa o parada a portarului Nick Pope in fata lui Gabriel Jesus de la City, cei de la Burnley au postat pe Twitter un mesaj care a devenit viral: "Pope apara in fata lui Jesus! Amin!" a fost mesajul apreciat de peste 70.000 de oameni!