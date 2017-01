GOLUL BLESTEMAT! Au luat de 3 ori ACELASI gol in fata ACELEIASI echipe in doar un an! Faza INCREDIBILA in Anglia

Clubul trece printr-o perioada dificila. Rezultatele nu sunt singurele care nu dau adunarile corecte pentru sefi. Detaliul urmator are toate sansele sa-i bantuie pentru tot restul istoriei lor.

Notts County a luat 3 goluri in 13 luni din aceeasi faza, in fata aceluiasi adversar. Cambridge i-a marcat incredibil, dupa greseli uriase ale portarilor la degajari.



Notts County have conceded these goals all against Cambridge all within the last 13 months ???? #mmlove pic.twitter.com/TirB8cKTa4