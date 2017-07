OFICIAL! Wayne Rooney a revenit dupa 13 ani la Everton! A semnat pe 2 ani cu echipa care l-a crescut!

Wayne Rooney si-a incheiat cel mai important capitol din cariera, perioada petrecuta la Manchester United.

Dupa 13 ani, Wayne Rooney revine la Everton, clubul la care a debutat in Premier League, cand avea doar 17 ani.

Ajuns la 31 de ani, Rooney a semnat pe doua sezoane cu echipa din Liverpool. "Sunt incantat sa ma intorc la Everton. Abia astept sa ma intalnesc cu Ronald Koeman si cu baietii", a scris Rooney pe Twitter.

Salariul lui Rooney a scazut dramatic de la 300.000 de lire pe saptamana la 150.000 de lire pe saptamana la Everton, insa diferenta va fi achitata in continuare de Manchester United, in semn de respect pentru tot ce a facut Rooney in cei 13 ani petrecuti pe Old Trafford. Rooney este cel mai bun marcator din istoria clubului din Manchester.