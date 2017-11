OFICIAL | Prima mutare importanta a iernii: a semnat cu City pana in 2020

Manchester City este prima echipa care muta pe piata transferurilor chiar daca perioada de mercato nu a inceput inca.

Pep Guardiola a reusit sa-l convinga pe David Silva sa semneze prelungirea contractului. Mijlocasul ofensiv in varsta de 31 de ani a semnat o intelegere noua, valabila pana in 2020. Asta inseamna ca Silva va sta la City 10 ani.



"Sunt incredibil de mandru de ce am reusit la City in cele sapte sezoane si jumatate petrecute aici. Cu Pep Guardiola la conducere simt ca suntem in cea mai buna pozitie de a castiga trofee", a declarat Silva pentru site-ul oficial al echipei din Premier League.

Silva a venit la City in 2010 si a castigat pana acum 6 trofee alaturi de "cetateni".