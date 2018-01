OFICIAL! Manchester United si-a luat pianist! Prezentare SENZATIONALA pentru Alexis Sanchez! VIDEO

Manchester United si Arsenal au anuntat in acelasi timp schimbul iernii, Alexis Sanchez - Mkhitaryan.

Telenovela ultimelor saptamani din Premier League s-a incheiat. Manchester United l-a luat pe Alexis Sanchez de la Arsenal si l-a dat in schimb pe armeanul Henrik Mkhitaryan. Cele doua cluburi au facut anuntul oficial in acelasi timp, insa chilianul a avut o primire extrem de speciala din partea nouklui sau club.

Sanchez a primit legendarul numar 7 la Manchester si a fost prezentat ca noul pianist al echipei. "Doamnelor si domnilor, va rugam sa luati lot. Il prezentam pe Alexis Sanchez", alaturi de un clip in care atacantul canta la pian.

Sanchez va fi unul dintre cei mai bine platiti jucatori din lume, cu un salariu saptamanal de 500.000 de euro! Si Mkhitaryan a primit o marire de salariu, pana la 230.000 de euro pe saptamana la Londra. El a plecat si cu o prima de despartire din partea lui Manchester United, care l-a convins astfel sa accepte propunerea lui Arsenal.

"Sunt incantat sa joc pentru cel mai mare club din lume. Am petrecut trei ani si jumatate minunati la Arsenal, si las in urma amintiri frumoase de la un club mare si fanii de acolo. Dar acum am sansa de a juca pe un stadion istoric si sa lucrez cu Jose Mourinho, nu aveam cum sa refuz. Sunt foarte mandru sa fiu primul jucator chilian care joaca pentru Manchester United si sper sa le demonstrez fanilor din toata lumea de ce am fost aici", a spus Sanchez.

Daily Mail scrie ca United va plati si 23 de milioane de euro pentru Sanchez plus 17 milioane comision catre agentul jucatorului.

E un pret mic pentru valoarea lui Sanchez, spune Mourinho. "Alexis e unul dintre cei mai buni atacanti din lume, va completa echipa noastra tanara si talentata. El ne aduce ambitie si personalitate, calitati ce fac echipa mai puternica si suporterii mandri. Ii urez succes lui Henrikh, e un jucator pe care nu il voi uita niciodata, mai ales pentru contributia de la castigarea Europa League de anul trecut", a spus portughezul.