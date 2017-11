O noua borna in fotbalul european: castiga mai mult decat antrenorii de la Real si PSG! Echipa lui se bate la retrogradare

Una dintre cele mai bizare mutari din aceasta saptamana a fost numirea lui Sam Allardyce pe banca lui Everton. Allardyce a semnat un contract care ii face sa roseasca pe Zidane, Simeone, Emery sau Allegri.

Allardyce va castiga la Everton peste 10 milioane de euro in cele 18 luni ale contractului, mai mult decat primesc antrenorii de la Real, PSG sau Juventus, spre exemplu. Allardyce va incasa peste 130.000 de euro saptamanal, salariu ce il urca in topul celor mai bine platiti antrenori din lume in acest moment.



Everton se afla pe locul 15 in Premier League, cu 15 puncte dupa 14 etape. Everton e la doar cinci puncte in fata lui West Ham, prima echipa aflata pe loc retrogradabil.