"Nu stiu care e populatia orasului lor, dar parca au fost cu totii in careu!" Reactia geniala a lui Klopp

Liverpool s-a incurcat pe propriul teren in fata unei echipe din liga a IV-a.

Jurgen Klopp si-a aparat decizia de a folosi 5 adolescenti in primul 11 la partida cu Plymouth Argyle din turul 3 al FA Cup. Liverpool a alinia cea mai tanara echipa din istoria clubului iar partida s-a incheiat 0-0, urmand ca meciul sa se rejoace pe terenul echipei din liga a IV-a.

Klopp a trimis pe finalul meciului jucatori importanti precum Daniel Sturridge, Adam Lallana si Roberto Firmino, insa rezultatul a ramas acelasi. "Chiar daca foloseam cealalta echipa rezultatul putea fi acelasi. Nu e probabil sa se fi intamplat asta, dar e posibil. A fost o experienta buna pentru baieti.



Un astfel de joc este dificil sa-l faci entuziasmant. Am avut o echipa tanara asa ca a fost dificil. Putem juca mai bine si daca vom jucam mai bine atunci avem sanse bune sa ne calificam in turul urmator" a spus Klopp la final pentru BBC.

Klopp a vorbit si despre tactica ultra-defensiva a adversarului, echipa care a avut sub 20% posesie: "Nu este rezultatul pe care ni-l doream dar nu e frustrant - asta e fotbalul. Plymouth a meritat remiza si rejucarea. Am inceput bine, am jucat fotbal dar apoi ne-am pierdut rabdarea si am incercat sa fortam. Echipa asta poate juca mult mai bine. Acum mergem la Plymouth pentru prima data in viata - totul e bine.



Nu stiu cati oameni locuiesc in Plymouth dar am simtit ca tot orasul Plymouth era in careu. Trebuia sa ramanem calmi si rabdatori. Asta e cea mai mare provocare in fotbal cand joci cu o echipa foarte defensiva care se apara aproape de propria poarta. Am luat decizia de a face schimbari si de a alinia o formatie tanara - asta-i viata" a mai spus Klopp.