"Nu o sa ma mai intorc NICIODATA la Barcelona!" Reactia lui Guardiola dupa umilinta catalanilor cu PSG

Pep Guardiola a comentat intr-o conferinta de presa meciul catastrofal al Barcelonei cu PSG.

Guardiola e convins ca Barca are mentalitatea de a rasturna un scor atat de mare, 4-0, si spune ca asteptarile de la un astfel de club sunt mereu uriase.

Antrenorul lui Manchester City a declarat in conferinta de presa ca nu va mai antrena niciodata pe Camp Nou:

"Nu o sa ma mai intorc niciodata la Barcelona. Perioada mea acolo s-a incheiat. Barcelona ramane cea mai buna echipa din lume, de aceea e si surprinzator ce s-a intamplat (n.r.: infrangerea cu PSG) pentru ca sunt foarte buni."

"Competitia este mare, adversarii sunt puternici. Poti sa castigi categoric sau sa pierzi in felul asta. Asta am patit-o si eu, dar vin alte 90 de minute in care orice e posibil. Daca cineva poate sa rastoarne asta, e Barcelona, cu mentalitatea lor."

"Cand ai dominat fotbalul mondia, este normal ca toti sa se astepte sa pastrezi nivelul", a declarat Pep Guardiola.