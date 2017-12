"Nu mai aveam frane, iar in fata mea erau Xabi Alonso si Kuyt! Mi-am zis ca intru in cel mai putin valoros". Povestea fabuloasa a lui Crouch, la 10 ani de la finala UCL

Atacantul englez Peter Crouch (36 de ani) a povestit intr-un interviu acordat FourFourTwo unul dintre cele mai amuzante momente din cariera sa. El spune ca incidentul a fost si amuzant, dar si putin anormal.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Peter Crouch a rememorat intr-un interviu acordat FourFourTwo perioada petrecuta la Liverpool si momentele dinaintea finalei UEFA Champions League din 2007, pierduta in fata Milanului cu 1-2.

Crouch si-a amintit de un incident petrecut cu o saptamana inaintea finalei, cand a fost alaturi de coechipieri la karting. Frantele vehiculului sau s-au defectat, iar el a fost la un pas sa ii loveasca pe Xabi Alonso si Dirk Kuyt.

"Am avut o saptamana libera inaintea finalei UCL. Nu-mi aduc aminte unde eram, parca in Portugalia. Am fost la antrenament, dupa care am mers la o pista de karting. Mergeam pe traseu, iar la un moment dat am iesit de pe psita si m-am indepatat spre boxe. M-am gandit ca e cazul sa franez, dar franele cedasera! Am intrat cu viteza la boxe, unde i-am vazut pe Kuyt si Alonso. Ma indreptam cu viteza catre ei si m-am gandit: <<care e mai valoros?>>. Am virat spre Kuyt, ca sa nu-l lovesc pe Alonso. Kuyt a sarit si eu am trecut pe langa el, dupa care am revenit pe circuit.

Doamne, chiar a fost periculos, daca stau sa ma gandesc. Acum pot sa rad pentru ca nu s-a accidentat nimeni. Am revenit pe circuit, dar nu puteam sa franez, asa ca am sarit, iar kartul s-a dus intr-un parapet si a luat foc. In timp ce ma intorceam la boxe i-am vazut fata lui Rafa Benitez, care s-a gandit ca sunt un adevarat idiot. Le-am explicat tuturor ca nu mi-au functionat franele. Mecanii prezenti au constatat dupa aceea ca franele erau defecte", a spus Crouch

La o saptamana distanta, Liverpool a pierdut cu 1-2 finala disputata la Atena in fata lui AC Milan. Golurile italienilor au fost marcate de Pippo Inzaghi, in timp ce pentru englezi a marcat Kuyt.