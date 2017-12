Cand "alergatorul" bate artistii! Kante i-a invins pe Mbappe, Griezmann si Pogba pentru titlul de jucatorul anului

N'Golo Kante a castiga premiul pentru cel mai bun jucator francez al anului.

N'Golo Kante, mijlocasul lui Chelsea, i-a depasit pe Mbappe, Pogba si Griezmann si a reusit sa castige premiul pentru cel mai bun jucator francez al anului.

Castigatorul ultimei editii, Antoine Griezmann, nici nu a prins podiumul. Mbappe a iesit pe locul 2, iar pe locul 3 s-a clasat Karim Benzema. Kante a venit la Chelsea in vara lui 2016 de la Leicester City in schimbul sumei de 35 de milioane de euro si a reusit sa castige sezonul trecut titlul. Kante a terminat pe locul 8 in clasamentul pentru castigarea Balonului de Aur.

In acest sezon, Kante a bifat 17 meciuri pentru Chelsea si a marcat un singur gol. Chelsea este la 13 puncte de liderul City, care are un meci mai putin.