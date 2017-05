Nu e Barca, nici Real! Clubul pentru care tocmai s-a licitat UN MILIARD de euro: un uzbek vrea controlul la Arsenal

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45 "KOD ROSU IN RING" Cristian Ciocan isi apara centura in direct la Sport.ro, vineri de la 20:00

Aliser Usmanov a facut o oferta de peste un miliard de euro pentru a prelua pachetul majoritar de actiuni la Arsenal!

Miliardarul uzbek Aliser Usmanov a facut o oferta de 1,1 miliarde de euro pentru a prelua pachetul majoritar de actiuni la Arsenal Londra, informeaza BBC.

Usmanov detine 30 la suta din actiuni, dar nu face parte din consiliul de administratie si nu poate lua nicio decizie privind echipa.

In aprilie, Usmanov afirmase ca principalul actionar Stan Kroenke este vinovat pentru situatia echipei, care risca sa rateze participarea in Liga Campionilor pentru prima oara in 21 de ani.

"Oferta lui Usmanov reprezinta o veste minunata. Ceva trebuie sa se schimbe, indiferent ca este vorba de managerul Arsene Wenger sau de schimbari in consiliul de administratie", a declarat fostul jucator Ian Wright.

Arsene Wenger pregateste echipa din 1996, iar consiliul de administratie va decide la 27 mai, dupa finala Cupei Angliei cu Chelsea, daca francezul va ramane in continuare la Arsenal.