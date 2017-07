Noul jucator de 85 de milioane al lui Mourinho, ARESTAT in vacanta! Ce probleme are Lukaku

Romero Lukaku e cel mai scump transfer din aceasta vara.

Manchester United l-a transferat pe Romero Lukaku de la Everton pentru 85 de milioane de euro. Atacantul va efectua vizita medicala in SUA, acolo unde si-a petrecut vacanta, si va ajunge sub comanda lui Mourinho duminica tot in SUA, acolo unde Manchester United incepe pregatirea de vara.

Inainte de a semna, Lukaku a avut probleme cu politia americana. Atacantul belgian a fost arestat in urma cu cateva zile din cauza unei petreceri monstru. Lukaku a inchiriat o casa la Los Angeles, iar vecinii i-au facut reclamatie din cauza muzicii date tare pe timpul noptii. Politia a venit initial si i-a cerut sa dea muzica mai incet, insa Lukaku a refuzat. Dupa o a cincea reclamatie, Lukaku a ajuns la sectie, insa a fost eliberat. Noul atacant al lui United a fost programat sa apara in fata unui judecator pe 2 octombrie.

Lukaku nu parea prea afectat de problemele cu politia americana. A sarbatorit impreuna cu prietenul si noul sau coleg Pogba transferul la Manchester United.