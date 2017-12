Nebunie in Anglia! Man United, eliminata din Cupa Ligii de o echipa din liga a 2-a dupa un gol in minutul 93! VIDEO

Zlatan Ibrahimovic a marcat primul sau gol dupa aproape 8 luni!

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Revenirea lui Zlatan Ibrahimovic ca titular la Manchester United a avut loc in partida de Cupa Ligii de la Bristol City. Din pacate pentru acesta, povestea serii a fost insa a micutei echipei aflata in Championship care a reusit miracolul - a invins-o pe United cu 2-1 dupa un gol marcat de Smith in prelungirile partidei!

Joe Bryan a deschis scorul cu un gol fantastic in minutul 51, pentru ca Zlatan Ibrahimovic sa egaleze 7 minute mai tarziu cu o torpila din lovitura libera. Korey Smith a dat insa lovitura in minutul 90+3 cu un sut din careu si a declansat nebunia pe arena Ashton Gate. Fanii echipei care termina pe locul 17 in sezonul trecut in Championship si care se afla pe locul 3 in actualul sezon si incearca promovarea in Premier League au intrat pe teren dupa fluierul de final!

In semifinalele Cupei Ligii, Bristol City va juca impotriva liderului din Premier League, Manchester City! In cealalta semifinala se vor intalni Arsenal si Chelsea.