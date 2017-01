Mutarea URIASA pe care o face Klopp la Liverpool! Lovitura pentru Barcelona si PSG

Liverpool ii propune un nou contract urias celui mai curtat jucator din lot, Philippe Coutinho.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

FC Liverpool i-a propus un nou contract lui Philippe Coutinho, acesta urmand sa devina cel mai bine platit jucator de la echipa lui Jurgen Klopp. Dorit de cluburi precum Barcelona si PSG, Coutinho este gata sa semneze noua intelegere ce va pune punct oricaror speculatii, scrie Goal.

Lovitura este cu atat mai mare cu cat noul contract nu va avea clauza de reziliere, astfel ca Liverpool poate sa refuze orice oferta venita pentru jucatorul brazilian de 24 de ani. Lui Coutinho, cel care castiga momentan 75.000 de euro pe saptamana, i se va dubla salariul conform noului contract.

Coutinho, cel care a fost votat cel mai bun jucator de la Liverpool in ultimele 2 sezoane, a contribuit la 13 goluri in aceasta stagiune, importanta lui fiind evidenta in perioada in care a fost accidentat - el s-a lovit la glezna in luna noiembrie in meciul cu Sunderland si a lipsit 46 de zile de pe gazon.