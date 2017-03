Mutare senzationala pentru Rooney din vara! United il lasa LIBER la o rivala din Premier League

Wayne Rooney are zilele numarate la Manchester United.

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Uitat pe banca de Jose Mourinho in acest sezon, Wayne Rooney are sanse mici sa mai ramana la Manchester United din vara, in conditiile in care este cel mai bine platit jucator din lot, cu un salariu de peste 15 milioane de euro pe sezon.

United este dispusa sa-l lase sa plece liber in vara, doar ca sa scape de salariul sau imens, mai ales ca Mourinho vrea sa aduca un atacant stelar precum Griezmann pentru a ataca titlul in sezonul urmator.

The Independent anunta o destinatie surprinzatoare si o revenire spectaculoasa pentru Rooney din vara. Clubul care l-a lansat, Everton, este gata sa-l ia de la United si sa-i achite un salariu de 8 milioane de euro pe sezon. Este jumatate din cat castiga acum Rooney la United, insa jucatorul este gata sa accepte, scrie sursa citata.

Rooney a fost ofertat in iarna din China si este dorit in continuare acolo, insa atacantul nu e incantat de nivelul fotbalului de acolo. Mai mult, Rooney vrea sa ramana in atentia selectionerului Angliei in vederea participarii la Cupa Mondiala din 2018.

Pentru ca nu a jucat in ultima perioada la United, Rooney va sta pe banca si la nationala in meciul cu Germania, asta in conditiile in care este capitanul echipei.

Manchester United l-a cumparat pe Rooney de la Everton in 2004, cand jucatorul avea 18 ani.