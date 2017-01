Mourinho si Klopp, la un pas sa se ia la bataie: "A inteles gresit ce spuneam"! Ce s-a intamplat

Manchester United si Liverpool au incheiat 1-1 pe Old Trafford, Zlatan Ibrahimovic aducand egalarea pe final de meci.

Cunoscuti ca fiind 2 antrenori temperamentali, Jose Mourinho si Jurgen Klopp au avut un conflict la marginea terenului in timpul derby-ului dintre Manchester United si FC Liverpool, scor final 1-1.

Duelul verbal dintre cei doi care putea scapa de sub control a inceput la o faza de contraatac a lui Liverpool la care Ander Herrera l-a tras de tricou violent pe Roberto Firmino. Brazilianul a reactionat si l-a impins pe Herrera. Arbitrul a decis sa le acorde cartonas galben ambilor jucatori. Vezi aici VIDEO

Mourinho a spus la final care Jurgen Klopp a crezut ca a cerut eliminarea lui Firmino pentru reactia avuta la fault: "A crezut ca ceream ca jucatorul sa fie eliminat. Nu am facut-o asa ca nu a fost nicio problema. Cred ca meciul a fost corect, cred ca jucatorii au dat totul intr-un mod emotional, profesionist. Cred ca arbitrul a tratat foarte bine acea parte a meciului. Partida a facut o publicitate grozava pentru Premier League in intreaga lume" a spus Mourinho dupa partida.

"El (Mourinho) a vrut cartonas galben, nu stiu exact. Cred ca arbitrul a fluierat inainte sa se intample incidentul, Roberto voia sa ramana in meci, trebuia galben pentru Herrera si atat. Putea fi mai rau. Noi (Klopp si Mourinho) nu puteam avea aceeasi opinie in acel moment" a spus si Jurgen Klopp la final.

Klopp: "A fost ofsaid la gol"

James Milner a deschis scorul pentru Liverpool in prima repriza iar Zlatan Ibrahimovic a adus egalarea pe final la o faza controversata - Valencia, cel care a centrat in prima faza, era in pozitie de ofsaid.

"Sunt sigur ca a fost ofsaid. Deci am castigat meciul in fata a 10 oameni" a spus Klopp, facand referire si la intrarea lui Rooney la Milner in a 2-a repriza cand jucatorul lui United putea fi eliminat. "Am oprit atmosfera incendiara cu prestatia noastra. Performanta noastra nu prea le-a dat ocazia sa sarbatoreasca. Am fost echipa mai buna. Am jucat mai bine si am avut planul mai bun. In cele 98 de minute am fi meritat sa castigam" a mai spus Klopp.

"Putem si am putut sa evoluam mult mai bine in acest sezon in ceea ce priveste calitatea jocului prestat, dar cred ca si Liverpool poate sa joace mai bine decat a facut-o. Ca un derby adevarat a avut de toate. A fost bine sa vad ca Liverpool poate sa joace si ea defensiv si pe contraatac sunt mereu periculosi" a declarat Mourinho.