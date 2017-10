Mourinho, "PE VIATA" la Manchester United! Contract fabulos propus de englezi, dupa ce i-a readus in lupta pentru titlu

Jose Mourinho se pregateste sa-si prelungeasca contractul cu Manchester United.

Adus anul trecut dupa ce a esuat cu Chelsea, Jose Mourinho i-a impresionat pe cei de la Manchester United. A cucerit trei trofee in primul sezon, Supercupa Angliei, Cupa Ligii si Europa League, iar acum echipa este pe primul loc, la egalitate de puncte cu rivala din oras a lui Guardiola, Manchester City.

Mourinho este egal si la salariu cu Guardiola. Ambii antrenori sunt platiti cu 15 milioane de euro pe an la Manchester.

Mourinho a semnat in 2016 pe 3 ani, dar sefii deja i-au propus prelungirea cu inca 5 ani a contractului sau, anunta The Sun. Mourinho ar castiga acelasi salariu, insa in noul contract sunt si mai multe bonusuri si o crestere progresiva in functie de performante.

Chiar daca Mourinho spunea ca nu crede ca va reusi sa-i calce pe urme lui Alex Ferguson in materie de longevitate pe Old Trafford, conducerea clubului e decisa sa ii acorde cat mai mult timp portughezului dupa ce i-a impresionat cu metodele sale, dar si cu rezultatele.



75 de milioane de euro are Mourinho asigurate in urmatorii 5 ani la United.