Mourinho cheltuie 200 de milioane pentru inlocuirea lui Zlatan! Doi golgheteri INCREDIBILI pentru United! 

Jose Mourinho ii cauta inlocuitor lui Zlatan Ibrahimovic, golgheterul lui Manchester United in acest sezon, cu 28 de goluri.

Zlatan are sanse mici sa continue la United dupa accidentarea din meciul cu Anderlecht. Atacantul va avea nevoie de operatie si risca sa stea pe bara un an de zile. La 36 de ani, cariera suedezului pare incheiata, cel putin la nivel inalt.

Mourinho incerca oricum sa aduca un atacant mai tanar, care sa conduca atacul echipei sale in anii urmatori. Griezmann este tinta principala, atacant pentru care United e gata sa plateasca 100 de milioane de euro pentru un transfer din vara!

Dar nu e singurul golgheter dorit de englezi, care se bazeaza in continuare pe un buget colosal, in ciuda performantelor slabe din ultii ani.

Presa din Spania anunta ca Manchester United e aproape sa-l ia si pe Bernardo Silva de la revelatia Monaco, dar si pe italianul Andrea Belotti, unul dintre cei mai ravniti atacanti din Europa la ora actuala. Belotti are 25 de goluri si 5 pase decisive in 30 de partide disputate in Serie A in acest sezon, iar clauza de reziliere este de 100 de milioane de euro. In afacerea cu Torino insa, Mourinho este gata sa-l cedeze inapoi pe fundasul Darmian, cel care nu s-a adaptat prea bine la fotbalul englez si nu este titular pe Old Trafford.