Mourinho, cerere "speciala"! Vrea mai multi bani, dar nu pentru transferuri: sefii lui United, obligati sa-l asculte

Jose Mourinho are o cerere speciala pentru conducerea lui Manchester United. "The Special One" nu vrea mai multi bani pentru transferuri, ci pentru el.

Tehnicianul portughez doreste sa-i fie majorat salariul acum, la mijlocul sezonului. Mourinho primeste 13,5 milioane de euro pe an, insa vrea o marire de 3,4 milioane de euro. Mourinho si-a motivat cererea prin faptul ca echipa este pe locul 2 in acest moment in Premier League, la cinci puncte in spatele liderului City. De asemenea, United este lider in grupa de UEFA Champions League si are practic calificarea asigurata in fazele eliminatorii ale competitii.

Pe lista de reusite, Mourinho a mai bifat si performantele din sezonul trecut: castigarea Europa League, a Cupei Ligii si a Supercupei Angliei in chiar primul sau an la echipa.

Anul trecut, primul cu Mourinho la comanda, Manchester United a raportat un profit operational de 90,6 milioane de euro.

Jorge Mendes, impresarul lui Mourinho, s-ar fi intalnit deja cu Ed Woodward, vicepresedintele lui United, pentru a discuta despre majorarea salariului.

Mourinho a declarat recent ca si-ar dori sa antreneze PSG-ul in viitor, o afirmatie care va conta greu in negocierile cu Manchester United.