Mourinho a ales 2 atacanti de 100 milioane de euro in locul lui Ibrahimovic! Pe cine vrea sa transfere in vara

Manchester United a ales jucatorii care il pot inlocui, la vara, pe Zlatan Ibrahimovic.

Zlatan Ibrahimovic ar putea parasi Old Trafford la sfarsitul acestui sezon. Suedezul de 35 de ani ezita sa semneze prelungirea contractului si, desi a marcat 28 de goluri pentru diavoli, este considerat de catre presa britanica principalul vinovat pentru jocul lipsit de variatie si solutii alternative al lui United.

Manchester United are patru jucatori in topul listei de achizitii. Atacantul lui Atletico Madrid, Antoine Griezmann si mijlocasul lui Monaco, Tiemoue Bakayoko, sunt doriti de portughez. Aceste mutari nu depind insa de situatia lui Ibrahimovic. Inlocuitorul atacantului suedez se va alege intre Romelu Lukaku si Andrea Belotti, scriu cei de la Manchester Evening News.

Jose Mourinho pregateste “cea mai critica perioada de transferuri din cariera sa”, scriau in urma cu cateva zile, jurnalistii de la The Sun. Portughezul a cheltuit 170 de milioane de euro pe transferuri in momentul in care a venit la United, dar chiar si asa, spune ca “este foarte departe de a avea o echipa cu care sa se bata la titlu in Premier League. Ce avem acum nu este rau, dar daca ma intrebati cum stam fata de echipa pe care mi-as dori sa o avem - suntem departe”.

Manchester United a urcat pe locul cinci in Premier League, dupa victoria din weekend, 3-0 cu Sunderland, pozitie care le-ar asigura participarea in Europa League in sezonul urmator. Diavolii rosii au marcat insa doar 43 de goluri in aceasta editie de campionat si i-au innebunit fanii cu numarul mare de egaluri.