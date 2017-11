Momente de groaza pentru un fotbalist de la Liverpool: s-a trezit in miez de noapte cu doi barbati lovind usa casei cu BAROSUL

Fundasul croat Dejan Lovren, de la Liverpool, a avut parte de clipe de cosmar. Presa engleza scrie ca doi barbati neidentificati inca au incercat sa intre in casa fotbalistului miercuri noapte, acestia lovind usa cu un baros!

Fundasul Dejan Lovren a fost victima unui incident extrem de suparator. Acesta a fost trezit in miez de noapte de doi barbati care i-au batut cu un baros in usa, incercand sa intre in casa, scrie Daily Mail.

Lovren, care a primit amenintari cu moartea dupa infrangerea lui Liverpool in fata lui Tottenham, scor 1-4, a cazut victima in seara in care echipa sa a intalnit-o pe Maribor in UEFA Champions League.

Potrivit presei britanice, cei doi barbati care au incercat sa intre in casa lui Lovren au renuntat dupa ce o femeie a inceput sa tipe. Acestia si-au dat seama ca lumea a dat alarma si au luat-o la fuga.





Amenintat cu moartea de mai multe ori

Dejan Lovren nu trece printr-o perioada prea buna. El a facut mai multe meciuri proaste, gresind grav in partida cu Tottenham, la finalul careia a primit amenintari: "O sa-ti ucid familia, croatule", a fost una dintre ele.

"Nu ma deranjeaza cand lumea vorbeste despre mine, spune multe despre ei. Dar nu pot ignora cand familia imi este amenintata. Nu pot si nu voi accepta acest lucru. Dezgustator!", a spus el.