Momente de groaza pe Old Trafford: Lukaku a ramas inert pe gazon dupa un duel la cap si a fost scos pe targa! Primul verdict al medicilor

Momente de groaza pe Old Trafford.

Romelu Lukaku a ramas inert pe gazon dupa un duel la cap cu un adversar. Lukaku s-a prabusit pe teren dupa un duel cu Hoedt, fundasul lui Southampton si a cazut imediat la pamant. Momentul s-a petrecut in minutul 8 al partidei, insa Lukaku a stat pret de 5 minute pe teren.

Medicii lui United au avut grija sa nu-l miste brusc pentru a nu provoca leziuni grave. In cele din urma, Lukaku a fost cu targa de pe teren si cu masca de oxigen pe fata. Rashford a intrat in locul sau in minutul 14.

Primele informatii venite din partea staff-ului medical al lui United spun ca Lukaku a suferit o comotie puternica, insa se afla in afara oricarui pericol.

sursa foto: BTSport