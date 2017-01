Moment istoric la Man United! Rooney a devenit golgheterul all-time al echipei dupa un gol GENIAL in min 90+4!

Wayne Rooney a depasit recordul lui Sir Bobby Charlton.

Wayne Rooney a intrat in istorie! Atacantul englez a reusit sa inscrie in minutul 90+4 al meciului cu Stoke dupa o lovitura libera geniala, direct la vinclu! Aceasta reusita il transforma in golgheterul all-time al lui Man United, depasindu-l pe Sir Bobby Charlton! VEZI AICI GOLUL LUI ROONEY!

Stoke conducea cu 1-0 in prelungirile partidei cand Wayne Rooney a inscris golul cu numarul 250 in tricoul echipei la care evolueaza din 2004. De asemenea, Rooney a ajuns la 88 de goluri marcate in meciurile din deplasare in campionat, mai mult decat orice alt jucator din istoria Premier League.

90+4' - GOOOAL! Stoke 1 United 1. Wayne Rooney equalises and makes history to become #MUFC's all-time leading scorer. #STOMUN pic.twitter.com/gIzDapMUye — Manchester United (@ManUtd) January 21, 2017