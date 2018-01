Moment GENIAL pentru Guardiola la ultimul meci: "Facem schimb de tricouri?" Ce raspuns a dat antrenorul lui Man City

Manchester City - Arsenal va fi finala de pe Wembley.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Guardiola n-a mai trait asa ceva. Un adversar l-a abordat dupa ultimul meci pentru un schimb de ... tricouri.

City s-a calificat in finala Cupei Ligii, iar Guardiola se va bate pentru primul trofeu in Anglia. Un jucator de la Bristol, echipa eliminata de City, a venit la Guardiola si i-a cerut haina. "Nu pot. E singura!" - a glumit antrenorul lui City.

Manchester City a invins-o in deplasare pe Bristol cu 3-2 dupa ce castigase si pe propriul teren cu 2-1. In finala, City o va intalni pe Arsenal, cea care a invins-o in dubla mansa pe Chelsea.