MIRACOL! WILL GRIGG a doborat-o pe City in Cupa Angliei! Pep Guardiola a sarit la bataie dupa a treia infrangere

Manchester City a fost eliminata de Wigan din Cupa Angliei.

E a treia infrangere in acest sezon pentru echipa lui Pep Guardiola. Will Grigg, eroul irlandezilor de la EURO a deveni si eroul lui Wigan, care avea cota 19 la pariuri pentru o victorie. El a marcat in minutul 79.

Pep Guardiola a fost extrem de nervos la pauza. Delph a fost eliminat in minutul 45, iar antrenorul lui City s-a implicat intr-o discutie incinsa cu antrenorul gazdelor, Paul Cook, atat pe marginea terenului cat si pe tunel. Cei doi au fost opriti de oficiali si de jucatori.

Delph a primit rosu direct pentru o alunecare cu ambele picioare pe adversar, insa apoi arbitrul a dat semne ca s-a razgandit si a scos cartonasul rosu. In cele din urma si-a mentinut decizia, iar Delph a ramas eliminat.

E a treia infrangere a lui City in acest sezon, dupa infrangerea cu Liverpool din campionat si cea cu Sahtior din Champions League.