Meci nebun in FA Cup! Tottenham, condusa cu 2-0 in minutul 64 de o echipa din liga a patra! Cat s-a terminat

Tottenham a avut parte de cel mai nebun meci din Cupa Angliei.

Tottenham s-a chinuit serios cu Wycombe Wanderers in runda a patra a Cupei Angliei. Oaspetii au condus cu 2-0 in minutul 36 dupa dubla lui Hayes, dar londonezii au revenit si au egalat prin reusitele lui Heung-Min Son si Janssen. Wycombe a revenit si a condus din nou prin golul marcat de Gary Thompson, dar Tottenham a revenit din nou si a marcat prin Dele Ali si Min Son, in minutul 90!

