MAREA MAHMUREALA in Premier League! 4 jucatori s-au imbatat si au FURAT un taxi! Cum s-a terminat totul

Clubul a anuntat ca a pornit o investigatie interna.

Update: S-a aflat care sunt cei 4 jucatori implicati in acest scandal: Jonny Evans, Gareth Barry, Jake Livermore si Boaz Myhill! Ei si-au cerut scuze clubului ca au incalcat regulamentul clubului si au iesit din hotel dupa ora stabilita.

Stirea initiala:



Patru jucatori ai celor de la West Bromwich Albion au fost implicati intr-un incident incredibil - ei au furat un taxi in timpul unui cantonament al echipei in Spania! Dupa o seara de pomina cu mult alcool, cei 4 jucatori au fost luati la intrebari dupa ce au fost acuzati ca au furat taxi-ul din parcarea unui McDonald's si l-au abandonat in fata hotelului unde stateau.

Cei de la West Bromwich au emis un comunicat oficial in care au recunoscut existenta unui incident, insa nu au dezvaluit ce s-a intamplat cu adevarat. "Clubul a pornit propria investigatie a incidentului si jucatorii vor fi sanctionati conform procedurilor disciplinare ale clubului. Pana cand aceasta investigatie nu va fi finalizata, clubul nu va mai face vreun comentariu pe subiect" au anuntat cei de la West Brom.

West Bromwich se afla pe ultimul loc in Premier League, la 7 puncte sub Huddersfield, prima echipa aflata deasupra liniei.