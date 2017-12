MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY | Razboi in orasul miliardelor din fotbal! Mourinho vrea sa opreasca recordul FABULOS pe care il poate stabili Guardiola

21:43

Se decide campioana Angliei?



Manchester United - Manchester City este derby-ul acestui sezon de Premier League, cele 2 mari rivale fiind pe primele 2 locuri in clasament. Insa daca Manchester City reuseste sa castige duelul de duminica, diferenta din clasament ar deveni de 11 puncte! Manchester City poate stabili un record istoric in Premier League, devenind prima echipa care castiga 14 partide consecutive daca invinge pe Old Trafford. Insa si Man United detine un record pe propriul teren - are 40 de partide oficiale fara infrangere pe propriul teren, egalandu-se performanta din 1966 a echipei lui Matt Busby.



Guardiola a spus insa ca nu se gandeste la recordul pe care il poate stabili City: "Eu ma gandesc doar cum putem castiga meciul, nu la recorduri. Daca jucam un meci gandindu-ne la recorduri uitam ce avem de facut" a spus Guardiola.



Va fi primul derby cu cele 2 echipe din aprilie 2013 care le gaseste pe cele 2 rivale din Manchester pe primele 2 locuri din clasament. Guardiola nu crede ca titlul ar fi jucat nici in cazul unei victorii: "Indiferent daca vom castiga, pierde sau vom face egal duminica, nu vom castiga sau pierde titlul. Este abia decembrie. Mai sunt multe puncte in joc. Ne concentram doar pe acest joc" a mai spus Guardiola.



De partea cealalta, Mourinho nu vede meciul ca fiind unul special: "Pentru noi, pana la urma, sunt doar 3 puncte. Insa sincer cred ca pentru oamenii nascuti in acest oras care tin la culorile clubulurilor este o rivalitate pozitiva si un meci special.



Pentru mine este un meci mare in fata uneia dintre cele mai bune echipe din tara. Suntem o echipa mai buna decat eram anul trecut. Insa cred ca si City este mai buna ca anul trecut" a spus Mourinho.