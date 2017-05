Manchester City a primit interdictie la transferuri, dar poate face mutari de milioane! Sanctiunea primita de englezi

Sambata, 20:00, in direct la Sport.ro: KOrida la Madrid! Morosanu se bate pentru Romania! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Juventus - Monaco! Miercuri, 21:45 Atletico - Real! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax

Manchester City a fost amendata, vineri, cu 300.000 de lire sterline si a primit o interdictie sa mai achizitioneze jucatori de la centre de formare pentru o perioada de doi ani, din cauza incalcarii regulamentelor cu privire la transferuri, relateaza BBC.

O parte a interdictiei - incepand din 30 iunie 2018 - va avea efect doar daca gruparea din Manchester va incalca din nou regulamentele in urmatorii trei ani.

Clubul Manchester City a fost sanctionat deoarece a abordat in vederea achizitionarii doi juniori care erau legitimati la alte grupari.

In aprilie, un alt club, Liverpool, a fost sanctionat cu o amenda de 100.000 de lire sterline deoarece a incercat, anul trecut, sa obtina incalcand regulamentele serviciile unui jucator in varsta de 12 ani de la centrul de formare al lui Stoke City. In plus, Premier League a dictat atunci pentru Liverpool o interdictie pe doi ani de achizitionare a jucatorilor de la centre de formare ale altor grupari. In cazul interdictiei, sanctiunea pe al doilea an este suspendata pe o perioada de trei ani.

Sursa: News.ro