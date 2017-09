Man United, la un pas de o decizie soc! Pe cine dorea sa aduca in locul lui Ferguson

Alex Ferguson a vrut sa se retraga de la club dupa sezonul 2000-2001.

Manchester United l-a avut ca prima varianta pentru inlocuirea lui Ferguson pe antrenorul lui Arsenal, Arsene Wenger. Fostul presedinte al echipei de pe Old Trafford din perioada 1980-2002, Martin Edwards, a dezvaluit ca discutiile au fost purtate acasa la Wenger pentru a-l determina pa acesta sa plece de la Arsenal.

Ewdars a marturisit ca planul lui Ferguson de a pleca de la United a fost neasteptat. "Trebuie sa marturisesc ca aceasta decizie a fost o surpriza si un soc pentru noi toti. Odata ce am realizat ca vorbeste serios, au fost numeroase discutii despre o posibilia inlocuire. Prima noastra alegere a fost Arsene Wenger. Wenger a parut suficient de interesat incat sa se intalneasca cu mine si Peter Kenyon, seful executiv al lui Manchester United, de mai multe ori. Dar cred ca a simtiti ca incepuse deja ceva cu Arsenal si atasamentul sau fata de club era prea mare", a declarat acesta pentu revista GQ.

Ferguson a decis in final sa ramana la United si s-a retras abia in 2013, dupa o cariera de 27 de ani in care a castigat 28 de trofee cu diavolii rosii - 13 titluri de campioana a Angliei, 5 cupa FA si doua Champions League.